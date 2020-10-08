Polis memurunu şehit eden sürücünün yargılanmasına devam edildi

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019’da Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak yaraladı. Kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürerek çarptı. Polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



YENİDEN RAPOR TALEBİ KABUL EDİLMEDİ



Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Kalaycı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse Adli Tıp Kurumu tarafından mahkemeye gönderilen raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini belirterek, gelen diğer evrakları okudu. Sanık Kalaycı'nın akli dengesinin yerine olduğuna ilişkin alınan Adli Tıp Raporu'nun yeterli olmadığını iddia eden sanık avukatı, bu nedenle sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak gözlem altında tutulmasını ve yeninden bir rapor hazırlanmasını talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın akli dengesinin yerine olduğuna dair dosyada raporun mevcut olduğunu yeniden rapor alınmasının duruşmayı uzatacağını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Kalaycı da uzun süre psikolojik tedavi gördüğünü, olay anında kendinde olmadığını ve kimseyi bilerek öldürmediğini söyledi. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor hazırlanması talebinin reddine, dosyada dinlenmeyen tanığa yeniden çağrı kağıdı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.