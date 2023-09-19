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Polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti... Gözaltı görüntüleri gündem olmuştu

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#Adana#Polis#Sağlık
Polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti... Gözaltı görüntüleri gündem olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 12:32

Adana’da kalp krizi geçiren elli iki yaşındaki polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti. Akıncı’nın, 2015 yılında bir çocuğu gasbedip, “Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” sözleriyle bilinen Hüseyin Taşkıran’ı adli tıpa götüren polislerden biri olduğu öğrenildi.

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Seyhan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Osman Akıncı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akıncı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Akıncı’nın cenazesi, Adana Asri Mezarlık’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin’in Mut ilçesine uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Akıncı’nın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti... Gözaltı görüntüleri gündem olmuştu

Osman Akıncı’nın, 28 Ekim 2015’te bir polis memurunun oğlu Ömer K.’nin 5 lirasını bıçak zoruyla gasbeden ve basın mensuplarının sorularına dua kitabı sattığını öne sürerek, “Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” cevabı veren Hüseyin Taşkıran’ı, Adana Adli Tıp Birimi’ne götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

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#Adana#Polis#Sağlık

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