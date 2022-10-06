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Polis memuru emniyette canına kıydı

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#İstanbul Emniyeti#Polis#Soruşturma
Polis memuru emniyette canına kıydı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 07:00

İstanbul’da Polis Memuru Enes Sayhan dün görevli olduğu Şişli Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada silahıyla intihar etmek istedi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayhan yaşamını yitirdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Polis Memuru Enes Sayhan’ın 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve uzman eşliğindeki görüşmeler sonucunda görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Böbrek hastası Sayhan’ın ameliyat sürecinde İl Emniyet Müdürlüğünce maddi ve manevi destekte bulunulduğuna yer verilen açıklamada “Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır” denildi. 

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#İstanbul Emniyeti#Polis#Soruşturma

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