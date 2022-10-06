Polis memuru emniyette canına kıydı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Polis Memuru Enes Sayhan’ın 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı ve uzman eşliğindeki görüşmeler sonucunda görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Böbrek hastası Sayhan’ın ameliyat sürecinde İl Emniyet Müdürlüğünce maddi ve manevi destekte bulunulduğuna yer verilen açıklamada “Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır” denildi.