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Polis memuru, doğum gününde yaşamını yitirdi

#Bolu#Bolu Emniyet Müdürlüğü#Polis
Polis memuru, doğum gününde yaşamını yitirdi

BOLU'da,dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren polis memuru Süleyman Ersin Aktolga (46), hayatını kaybetti.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga, kurtarılamadı.

Doğum gününde hayatını kaybeden Aktolga için sabah saatlerinde hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Aktolga’nın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Aktolga için dua edildikten sonra helallik alındı. Törenin ardından Aktolga'nın cenazesi, Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

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#Bolu#Bolu Emniyet Müdürlüğü#Polis

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