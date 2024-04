Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim’in annesi: Kızımı da bizi de rahat uyutun

Haberin Devamı

Manisa Demirci’deki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan sabahı silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın (28) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı (27) başından vurulmuş halde buldu. Akbaş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız’a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı Doğan Can Yıldız, sevk edildiği hâkimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcılığının itirazıyla 19 Nisan’da İzmir’in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Yıldız, bu kez tutuklandı. Sanık Doğan Can Yıldız hakkında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıldız’ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yıldız geçen duruşmada tüm suçlamaları reddedip Akbaş’ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini iddia etti.

Yeşim Akbaş

BAYRAMLARI BURUK GEÇTİ

Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş (55) ve babası Mustafa Akbaş (64), bayramda kızlarının mezarını ziyaret etti. Aysun Akbaş, “Kızım olmadan bir bayram daha geçirdik. Mezarını ziyarete geldik, çiçek diktik. Mezarı, çok güzel oldu. Yeşim, sağlığında da çok şıktı, güzel giyinirdi. O nedenle kabrini süsledik” dedi.

Doğan Can Yıldız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanığa hak ettiği cezanın verilmesini isteyen Akbaş, “22 Mart’ta sanık hâkim karşısındaydı. Yeni duruşma 31 Mayıs’ta. İnşallah o tarihte sanık Doğan Can Yıldız en ağır cezayı alacak. Kızım da biz de rahat uyuyacağız. İnşallah emsal karar alınır da bir daha kimse kimsenin kızına zarar vermez. Böyle insanlar dışarıda gezmesin. Biz yandık. Başkaları yanmasın. Bayramımız kabristanda geçiyor” diye konuştu.