MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
GeriGündem Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Abone Olgoogle-news

ADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.

Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle