Polis katili sınırda yakalandı

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Buna izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 12 kişi arasındaki polis memuru Ferhat Avcı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yürütülen çalışmalarda Avcı’yı şehit eden saldırganın Suriyeli U.A. olduğu belirlendi.

Gıyabında yapılan yargılamada U.A., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve ekipler tarafından takibe alınan U.A. yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan U.A. cezaevine teslim edildi.