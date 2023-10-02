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Polis katili sınırda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Tel Abyad#Akçakale Sınır Kapısı
Polis katili sınırda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 07:00

Suriye’nin Tel Abyad kentine 2 Mayıs 2013'te gelen Suriye uyruklu bir grup, Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına geçmek istedi.

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Buna izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar sırasında uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan 12 kişi arasındaki polis memuru Ferhat Avcı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yürütülen çalışmalarda Avcı’yı şehit eden saldırganın Suriyeli U.A. olduğu belirlendi.

Polis katili sınırda yakalandı

Gıyabında yapılan yargılamada U.A., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve ekipler tarafından takibe alınan U.A. yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan U.A. cezaevine teslim edildi. 

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#Suriye#Tel Abyad#Akçakale Sınır Kapısı

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