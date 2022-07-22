Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polis helikopteriyle sevk edilen Muhammed, ameliyat edildi

#Muhammed Tamğaç#Helikopter#Van

Van'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanınca ambulans helikopterle kent merkezine sevk edilen Muhammed Tamğaç (15), ameliyat edildi.

Haberin Devamı

Çatak ilçesinde testis torsiyonu hastalığı nedeniyle dün akşam ilçe devlet hastanesine götürülen Muhammed Tamğaç, acil ameliyata alınması gerektiği belirtilerek Van’a sevk edilmesine karar verildi. Hastane yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü'nden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Havacılık Şubesi'ne ait Skorsky tipi helikopter, Tamğaç için gece havalandı. Çatak İlçe Devlet Hastanesi'nden alınan Tamğaç, Van'a getirilerek, Havacılık Şubesi'ndeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürülen Tamğaç, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Tamğaç, sabah saatlerinde taburcu edilerek, Edremit ilçesindeki amcasına ait evde istirahate çekildi.

Köyde aniden rahatsızlandığını söyleyen Tamğaç, "Çatak'da doktorlar beni Van'a sevk etti. Bunun için de emniyet müdürlüğünden helikopter talebinde bulunuldu. Kısa süre sonra helikopter ilçeye gelerek beni aldı. Ameliyata girdim. Başarılı ameliyatın ardından da taburcu edildim. Şu an çok iyiyim. Yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Polis helikopteriyle sevk edilen Muhammed, ameliyat edildi



Baba Sait Tamğaç ise çocuğunu hastaneye ulaştıran polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çocuğum aniden rahatsızlandı. Van'a getirilmesi için de doktorlar helikopter talebinde bulundu. Sağ olsun yetkililer hemen helikopter yönlendirdi. Çocuğumu ameliyata yetiştirdiler. Ameliyat sonrası şu an durumu iyi. Taburcu oldu. Bize yardımcı olan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammed Tamğaç#Helikopter#Van

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar