Polis eşliğinde çocuklarına gitmişti

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İZMİR’in Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 sokakta dün öğle saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Üç çocukları olduğu öğrenilen Mehmet Angi (35) ve Aslı Angi (30), 45 gün önce boşandı. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen Aslı Angi, iddiaya göre, 2 polis eşliğinde boşandığı Mehmet Angi’nin yaşadığı eve gitti. Aslı Angi, polisler yanında bulunduğu esnada eski eşi Mehmet Angi’nin bıçaklı saldırısına uğradı.



POLİSE SORUŞTURMA



Aslı Angi kanlar içerisinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslı Angi, ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslı Angi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Angi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise kadına refakat eden iki polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.





