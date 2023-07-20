Polis ekipleri Uludağ'da yangın önlemi için teyakkuzda

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Bursa'da, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, İl Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu tarafından, 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bursa Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, “Ülkemizin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, ilimizi de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangınları riskini arttıracağı değerlendirilerek, ilave tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

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Bursa ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal vb. ateşli piknik yapılması 20.07.2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.

Valiliğin kararıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, Uludağ'ın etekleri ile kent merkezinde piknik yapılan orman sahasında aldığı önlemleri artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, 'Papatya', 'Canberk', Ogeda' ve 'Sancak' isimli özel eğitimli atlarla merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı’nda devriye gezip, piknik alanlarında piknik yapanları, ateş yakmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlardan şüpheli durumlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları da istendi.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DRONLA DENETİM YAPTI

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Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de Uludağ'ın eteklerinde dronla havadan denetim yaptı. Ormanda devriye gezen ekipler, dürbünle de kontrol gerçekleştirdi.

Ormana yürüyüş, kamp ve piknik için gelenler ise ekipler tarafından geri çevrildi ve 30 Eylül’e kadar ormanlara giremeyecekleri konusunda uyarıldı. Ekipler, yangın riski bitene kadar sahadaki denetimlerini sürdürecek. Kurallara uymayan kişiler hakkında ‘Kabahatler Kanunu’na Muhalefet' suçundan işlem yapılacak.