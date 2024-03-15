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Polis ekipleri durdurdu: Aracından çelik yelek ve uyuşturucu çıktı

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#Adana#Uyuşturucu#Çelik Yelek
Polis ekipleri durdurdu: Aracından çelik yelek ve uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 10:03

Adana’da otomobilinde uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirilen Hakan B. (37), tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde, uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Otomobili takibe alan ekipler, ara sokakta durdurdu. Sürücü Hakan B.’nin indirildiği otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda, poşetlerde 102,49 gram bonzai, 0,75 bonzai hammaddesi, 0,73 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ile 10 dolu fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri durdurdu: Aracından çelik yelek ve uyuşturucu çıktı

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#Adana#Uyuşturucu#Çelik Yelek

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