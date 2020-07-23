MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis drone ile tespit etti, 4 kişi tutuklandı
GeriGündem Polis drone ile tespit etti, 4 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Polis drone ile tespit etti, 4 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis drone ile tespit etti, 4 kişi tutuklandı
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK’ta, polis ekipleri tarafından ormanlık arazide dronla uyuşturucu tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ormanlık arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Dronla 7 ayrı bölgede yapılan denetimde, ormana ekili Hint kenevirleri tespit edildi. 'Şehit polis memuru Erkan Göktepe' adı verilen operasyonda, H.A. (59), İ.A. (36), H.A. (36), M.K. (35), Y.E.K. (33) ve E.A. (31) gözaltına alındı. Arazide yapılan aramada, 2 bin 21 kök Hint keneviri, uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A, H.A., M.K. ve E.A tutuklandı, H.A. ve Y.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle