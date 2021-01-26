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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Polis baskınıyla ortaya çıktı! Eve kurduğu sistem 'pes' dedirtti

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Polis baskınıyla ortaya çıktı! Eve kurduğu sistem 'pes' dedirtti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada evin odasına çadırdan sera kurup saksılar içinde kenevir yetiştiren T.S., yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçenin Reşadiye Mahallesi'nde T.S.'nin evine kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen polis bir odaya uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sera, saksı ve poşetlerde yetiştirilmiş halde 7 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde yetiştirilmesi için kullanılan 1 çadır ve kurulumunda kullanılan demir çubuklar, 2 floresan, 3 vantilatör, 1 hava filtresi, 1 reflektör, 4 çeşitli markalarda sıvı bitki gübresi, 1 ısı ölçer, 1 adaptör, 2 elektrik uzatma kablosu ele geçirildi. 

Gözaltına alınan ev sahibi T.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Polis baskınıyla ortaya çıktı Eve kurduğu sistem pes dedirtti

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