Polis araçları tek tek durdurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti.

Denetlemeler sırasında ekipler izin belgelerinin kontrolü yanında kış lastiği denetimi de yaptı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi.