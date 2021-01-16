MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis araçları tek tek durdurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
GeriGündem Polis araçları tek tek durdurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Polis araçları tek tek durdurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis araçları tek tek durdurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti.

Denetlemeler sırasında ekipler izin belgelerinin kontrolü yanında kış lastiği denetimi de yaptı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan taksi sürücüsüne emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle