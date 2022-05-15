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Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

#Sakarya#Polis#Narkotik
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde polisin takibe aldığı uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, kaçış yolunu kapatan polis aracına çarptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelinin site bahçesinde yakalanma anı bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan gelerek ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde plakası belirlenen araç takibe alındı. Aracıyla Rüstempaşa Mahallesinde ara sokağa giren şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Sokak üzerinde kaçış yolunu kapatan polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan şüpheli, kaza yapınca yaya olarak kaçmaya başladı. Site bahçesine giren şüpheli ile polis ekiplerinin arasında adeta film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

Kaçacak yeri olmayan M.A.D. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise metamfetamin ve kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

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FİLM SAHNELERİNİ ARTMAYAN KOVALAMACA KAMERADA

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışırken kaza yapan şüphelinin benzer suçlardan 8 adet kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli ile polis ekiplerinin site içerisindeki film sahnelerini aratmayan kovalamacası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca, şüphelinin ellerini kaldırarak teslim olması ve gözaltına alınması yer alıyor.

Polis aracına çarpıp kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

Takipteki uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, önünü kesen polis aracına çarpınca yakalandı
daha fazla video içinTakipteki uyuşturucu şüphelisi otomobiliyle, önünü kesen polis aracına çarpınca yakalandı
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#Sakarya#Polis#Narkotik

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