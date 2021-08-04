Polis aracı otomobille çarpıştı: 1 şehit, 4 yaralı

Kaza, saat 22.55 sıralarında Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesinde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, ilçedeki bir adreste hırsızlık yapıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İbrahim Okçu yönetimindeki polis aracı, Konak yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Gaziemir yönünden gelen Talip Güneş’in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak yan yola geçti. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis aracında sıkışan İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan polis memuru Okçu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, komiser yardımcısı Şahin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan sürücü Talip Güneş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, araçtaki İbrahim Güneş Gaziemir Neccar- Salih İşgören Devlet Hastanesine, Fatih Güneş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru İbrahim Okçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile Talip Güneşin hayati tehlikelerinin bulunduğu, İbrahim Güneş ile Fatih Güneşin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELDİ

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı ve şehidin ailesine baş sağlığı diledi.

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