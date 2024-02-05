Polis! Aç kapıyı... İstanbul çetelerine ‘organize tokadı’

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Çete üyesi olan 17 kişi tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından çetelere yönelik 11-30 Ocak tarihleri arasında Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar’daki adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonlarda 17 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisin kapıya dayandığını gören bir çete üyesi evinde bulunan silahı camdan aşağı attı. Aramalarda, otomatik 3 silah, ruhsatsız 6 tabanca, 164 mermi, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1 kilo 100 gram uyuşturucu ve suçtan elde edilen 59 bin 830 TL ele geçti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.