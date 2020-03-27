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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Polis, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor

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Polis, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor
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MALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların alışverişini yaparak, evlerine götürüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de vakaların artırdığı koronavirüse karşı önlemler alınırken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı. Evlerinden dışarıya çıkıp ev ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlara, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yardım ediyor. 155 İhbar hattını arayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ihtiyaçlarını bildiriyor. Talep üzerine polisler telsizden anons geçerek, meslektaşlarına ihtiyacı söylüyor ve alışveriş yapılıyor. Alışveriş yapıldıktan sonra polisler tarafından evlere götürülen siparişler, 65 yaş üstü vatandaşları teslim ediliyor.

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