×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Polatlı'da traktör ile kamyonet çarpıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Polatlı#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 16:27

Ankara'nın Polatlı ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpıştığı kazada Burhan Üstün hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Kılınç (42) idaresindeki 06 DHS 584 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhan Üstün'ün (71) kullandığı 06 PAU 49 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Polatlı#Kaza

BAKMADAN GEÇME!