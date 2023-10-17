Polatlı'da traktör ile kamyonet çarpıştı... Bir kişi hayatını kaybetti

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Kaza, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Bayram Veli Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Kılınç (42) idaresindeki 06 DHS 584 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burhan Üstün'ün (71) kullandığı 06 PAU 49 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Recai Işık yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Üstün, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.