Polat çiftine bir şok daha

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda “Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra...” şeklinde yaptığı açıklama ile Banu Parlak’a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi. Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat’ın ortak kararıyla, Engin Polat’ın Banu Parlak’ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda Barış Boyun’un liderliğini yaptığı ‘Daltonlar çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi. Alınan talimat doğrultusunda 1 Ekim’de gece saatlerinde Parlak’a ait işyerine 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. İşyerinde saldırı sebebiyle 45 bin TL kadar maddi hasar olduğu anlatıldı.

Haberin Devamı

‘BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİLER’ İDDİASI

İddianamede Banu Parlak’ın şikâyet dilekçesine de yer verildi. Dilekçesinde Parlak, “Polat Ailesi’nden beni öldürtmek istedikleri için şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı. Banu Parlak’ı tanımadığını söyleyen Engin Polat ise “Saldırıyı kimin yaptığını bilmiyorum. Bu olayın öncesi bayanlar arasında yaşanan bir tartışmadan ibarettir” şeklinde beyanda bulundu. Dilan Polat da ifadesinde şunları söyledi: “Bahse konu silahlı saldırıya kadar aramızda herhangi bir husumet yoktu. Hastane odasında “İftiranın danasını göreceksin” içerikli videoyu o tarih itibarı ile bana sözlü saldırıda bulunan Seyhan Soylu, Feyza Altun ve Cüneyt Özdemir isimli şahıslara ve genele yönelik çekmiş ve yayımlamıştım. Burada hedef Banu Parlak değildi.”

AZMETTİRMEDEN YARGILANACAKLAR

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir’in hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir’in ‘silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan, 23 yıla kadar hapsi istendi.

Haberin Devamı

Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme’, ‘mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.