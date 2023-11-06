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Polat çifti soruşturmasında 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

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#Polat Çifti#Dilan Polat#Engin Polat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 09:55

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi. 1 kişinin ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Özalp ve Doğan'la birlikte sevk edilen diğer 3 şüphelisini Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç oldukları öğrenildi.

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#Polat Çifti#Dilan Polat#Engin Polat

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