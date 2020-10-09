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Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Pluviofil nedir ve kime denir? Siz de Pluviofil olabilirsiniz

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Pluviofil nedir ve kime denir? Siz de Pluviofil olabilirsiniz
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Genellikle yağmur yağdığı zamanlarda neşe ve huzur bulan kişileri tanımlayan Pluviofil, pek çok kişinin farkında olmadan yaşadığı durumu nitelemektedir. Genellikle kışın kapalı havalarda mutlu olan Pluviofil kişiler, yaz aylarında ise düşük enerjiye sahip olabiliyor. İşte, Pluviofil hakkında bazı bilgiler

Pluviofil olarak nitelendirilen kişiler, yağmur yağdığında huzur bulduklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda kapalı havalardan da huzur bulan Pluviofil kişiler, kış aylarında daha çok mutlu olmaktadır. Kökeni latince pluvia (yağmur) kelimesinden Pluviofil, yağmur aşığı olarak da tanımlanabilir.

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