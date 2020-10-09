Pluviofil nedir ve kime denir? Siz de Pluviofil olabilirsiniz

Pluviofil olarak nitelendirilen kişiler, yağmur yağdığında huzur bulduklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda kapalı havalardan da huzur bulan Pluviofil kişiler, kış aylarında daha çok mutlu olmaktadır. Kökeni latince pluvia (yağmur) kelimesinden Pluviofil, yağmur aşığı olarak da tanımlanabilir.