Plazmalar alındı

daha önce Çin’in de denediği koronavirüse karşı plazma tedavisi, Türkiye’de de başladı. Türk Kızılayı, koronavirüse karşı hastalığı yenenlerden ilk plazmayı aldı. Bağışçı ise hastalığı yenen ve Ankara’da bir eğitim araştırma hastanesinin doktoru Kürşat Reşat Demir oldu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ilk donörden plazma alınırken canlı yayında özetle şunları söyledi:

İYİLEŞTİKTEN 14 GÜN SONRA

“Koronavirüs vücudumuza girdikten sonra savaş başlıyor. Vücudumuz farklı mekanizmaları harekete geçiriyor ve mikroorganizmayı tanıyarak antikor oluşturma sürecine başlıyor. Bağışıklığı iyi olan bireylerde bu antikorlarla beraber yüzde 98 oranında hastalığı yeniyoruz. Yendikten sonra iyileşme dönemimiz var. 14 gün geçtikten sonra hastamızın bünyesinde mikroorganizma kalmayınca onun plazmasında yeterince bir immunoglobulin olduğunu gördüğümüz anda bu plazmayı alabiliyoruz. Bilimsel araştırmalar, bu çalışmanın üç hafta kadar sürdüğünü gösteriyor. Plazma bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bu zaman aralığına dikkat etmeleri gerekiyor. Her hafta birer ünite, yani 400’er mililitre alarak üç kez bu plazmalarını alabiliyoruz. Bir bağışçımız bir seferde verdiği plazma ile iki kişiye şifa olabiliyor. Bu plazmalardan üç kez alınacağı için 6 kişi şifa bulmuş olacak. Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş olduğu kanıtlanmış olan kişiler, gebe olmayanlar ve hastalığı bulunmayanlar (HIV gibi) bağışçı olabilir.

400 BAĞIŞÇI İSMİ VERİLDİ

Sağlık Bakanlığı şu anda 400 kişinin ismini bize bildirdi. İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli’de yani 10 ilimizde toplam 13 noktada bağış başlattık. 4 mobil TIR’ımız da hastalarımızın ayağına gidecekler.”

BU BİR MUCİZE DEĞİL

Kızılay Başkanı Kınık, plazma naklinin tamamlayıcı bir tedavi olduğuna dikkat çekti: “Şu anda 750 bağışçıdan plazma alabilecek durumdayız. Bu tedavi bir mucize değil, tamamlayıcı bir tedavi. Ancak hastalığın bir aşısı ve ilacı bulunmadığından elimizdeki tüm silahları cepheye sunmak durumundayız. Bu plazma tedavisi entübe olan hastaların iyileşmesini hızlandırıyor. Yoğun bakımlarda kalış süresini azalttığı da kanıtlandı. Bağışçılar kime bağış yaptıklarını bilmiyor. Nerede tedavi olursanız olun ekstra bir ücret talep edilmeyecek. Kınık ayrıca kan stoklarının azaldığını belirterek halkı kan vermeye çağırdı.