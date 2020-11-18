Playstation kafeler kapandı mı? Playstationlar açık mı?

Playstation oyun salonları için detaylar, İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Playstation kafeler için yayımlanan bilgilere göre;

"31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır."

ifadeleri yer aldı. Yani, Playstation kafeler 31 Aralık tarihine kadar kapalı tutulacak.