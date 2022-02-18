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Adana'da platonik aşk dehşeti! Hançerle kan döktü

#Hançer#Adana#Platonik Aşk

Adana’da genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü, yanındaki arkadaşını ise yaraladı.

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Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile İsmetpaşa'ya geldi. Bir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) geldi. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbinden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı.

Adanada platonik aşk dehşeti Hançerle kan döktü

Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis aracının içinde yaşadığı dehşetin şokunu atlamayan genç kız bir süre sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adanada platonik aşk dehşeti Hançerle kan döktü

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#Hançer#Adana#Platonik Aşk

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