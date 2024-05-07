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Planlı katil

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Çay#Boşanma#Cinayet
Planlı katil
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

Adem Çay, çocuklarını görmeyi bahane edip gittiği evde boşanma aşamasındaki İngilizce öğretmeni eşi Saadet Çay’ı göğsünden tabancayla vurarak öldürdü.

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Samsun İlkadım’daki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay (43), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine boşanma davası açtı ve evleri ayırdı. Büfeci Adem Çay (48), önceki gece boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saadet Çay’ın evine giden Adem Çay, tabancasıyla eşini göğsünden vurup binadan çıktı. Saadet Çay kanlar içinde yerde kalırken, koşarak kaçmak isteyen Adem Çay devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı.

EMNİYETTE 19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Silah sesinin geldiği eve giren bekçiler, Saadet Çay’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Adem Çay’ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Çay çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Saadet Çay#Boşanma#Cinayet

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