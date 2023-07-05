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Plajda kurşun yağdırdı! Minik Aydın hayatını kaybetti

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#Adana#Karataş#Tabanca
Plajda kurşun yağdırdı Minik Aydın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Etrafa tabancayla ateş açan Hüsnü Şahbaz, plajda ailesiyle yatan 11 yaşındaki Aydın Kılınç’ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, hastanede öldü.

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Adana Karataş’ta bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç (39), 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında yaşamaya başladı. 29 Haziran gecesi 02.00 sıralarında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu öne sürülen Hüsnü Şahbaz (44), kadın ile çocuklarına barakadan çıkmalarını söyledi. Bunun üzerine Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak plajda uyudu. İki saat sonra alkollü olarak tekrar sahile gelen Şahbaz, tabancayla ilk önce etrafa rasgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş açtı. Bu sırada kurşunlardan biri Zeynep Kılınç’ın 11 yaşındaki oğlu Aydın’ın boynuna isabet etti. 

Plajda kurşun yağdırdı Minik Aydın hayatını kaybetti

Hüsnü Şahbaz - Aydın Kılınç

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‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’

Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne Kılınç, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine şüpheli Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle hastaneye götürdü. Aydın Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Şahbaz ise gözaltına alındı. İfadesinde, “Çok alkollüydüm. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum” diyen Şahbaz, tutuklandı. Acılı anne Zeynep Kılınç, yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirterek, “İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra hepinizi tarayacağım diyerek bize doğru ateş etti. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı” diye konuştu. 

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#Adana#Karataş#Tabanca

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