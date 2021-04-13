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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

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PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen A.D.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusu tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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