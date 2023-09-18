PKK’dan temizlendiler... Artık o mağaralarda turistler gezecek

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Hakkâri'deki Sümbül Dağı Mağarası, Derecik ilçesindeki Rüzgar Mağarası ve Geçimli köyündeki Oryentan Mağarası'nın 'tabiat varlığı' olarak tescil edilmesi için çalışma başlattı. 'Karasal ve Denizsel Mağaraların Araştırılması Projesi' kapsamında 3 mağaranın ekolojisi ve jeolojisi araştırılarak bilimsel rapor hazırlanacak. Araştırmalar sonucunda mağaralar 'tabiat varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.

TRAVERTENLER GÖLETLER...

Mağaraların bütüncül bir ekolojik sistem olarak ele alınarak biyolojik ve jeolojik açıdan birlikte değerlendirildiği proje ile tescil edilen mağaralardaki ekosistemin içinde yaşayan pek çok tür de koruma altına alınıyor. Proje kapsamında koruma altına alınan ve alınması planlanan mağaralar zengin biyolojik çeşitlilik özelliği taşıyor. Mağaralar başta yarasalar olmak üzere kemirgenler, kurbağalar ve sürüngenlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda omurgasız canlıya ve endemik bitki türlerine uygun üreme ve yaşam olanağı sunuyor. Öte yandan araştırması yapılan mağaraların içerisinde sarkıt, dikit, sütun ve perde gibi çökellerin yanı sıra bazı mağaralarda traverten, gölet ve akarsu da bulunuyor.

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290 MAĞARA TESCİLLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de bugüne kadar 290 adet doğal mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilerek, koruma altına alındığını ve 20 mağaranın daha tescil edilmesi için araştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, “Kahraman Mehmetçik’in operasyonlarıyla terörden arındırdığımız mağaralarımızı doğa turizmine kazandırıyoruz” dedi.