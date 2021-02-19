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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıllar dağıtılıyor

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PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıllar dağıtılıyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'de Sharakrak köyünde bulunan silolardaki tahılların bölge halkına dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır" denildi.

PKK/YPGden kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıllar dağıtılıyor

 

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