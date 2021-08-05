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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

PKK/YPG Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

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PKK/YPG Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin önce sivil vince tanksavar füzesiyle saldırı düzenlediğini, ardından yaralılara yardıma giden ambulansı hedef alarak ikinci saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. 2 sivilin yaşamını yitirdiği 2 sivil vatandaşın da yaralandığı saldırıların ardından terör hedeflerinin obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.

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