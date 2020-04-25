PKK saldırısında şehit olan orman işçisi, kızını terör örgütünden kurtarmış

Kulp ilçesine bağlı kırsal Güleç Mahallesi'nde 8 Nisan günü, ormana odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada emekli güvenlik korucuları Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) ile Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa (32) şehit oldu.



Sivil şehitlerden Hacı Akdeniz'in, kızı Fatma Akdeniz'in, terör örgütü PKK/YGP'nin Suriye'deki barınma alanlarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladığı ortaya çıktı.



‘HALAMIN KOCASI, TERÖRİSTLERE TESLİM ETTİ’



Babasının desteğiyle Şanlıurfa'daki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Fatma Akdeniz, etkinlik pişmanlık yasasından faydalandı. Tutuksuz yargılanan Akdeniz, teslim olduktan sonra verdiği ifadesinde, 5 yıl önce akrabaları tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından birçok teröristin silah bırakıp kaçtığını anlatan Akdeniz, "5 yıl önce iki kuzenimin propagandalarından etkilenince, halamın kocası beni Kulp kırsalına götürüp Demhat ve Navdar kod adlı teröristlere teslim etti. Pişman olup geri dönmek için çok ağladım, ancak izin vermediler ve beni Irak'ın kuzeyine gönderdiler. Sonra da Suriye'ye, YPG saflarına gönderildim. Barış Pınarı Harekatı başlayınca PYD'ye bağlı yerel asayiş güçlerinin tamamı silah bırakıp kaçtılar. Kalanlar, PKK'nın Irak'ın kuzeyinden bu bölgeye gönderdiği teröristlerdi. Onlar da silahlarını bırakıp tünellerden kaçtılar" dedi.



'BABAM KAÇIP TESLİM OLMAMI SÖYLEYİNCE CESARETLENDİM'



İfadesinde kaçmak için babası Hacı Akdeniz'den cesaret aldığını kaydeden Akdeniz, terör örgütü PKK'ya katılımın olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Eleman bulmakta zorlanan örgüt, ailesini savaşta kaybetmiş veya mülteci olan ailesinden ayrı kalmış kimsesiz 8-9 yaşındaki çocukların eğitimi için kamp kurdu. Yaklaşık 200 çocuk bu şekilde PKK'nın elindeydi. Beni Kobani'nin Ose Köyü'ne gönderdiklerinde ailemle irtibat kurdum. Babam kaçıp teslim olmamı söyleyince cesaretlendim ve kaçarak sınırda teslim oldum. Çok pişmanım."