Pitbull vahşetinde flaş gelişme... Köpekler iddianamede silah sayıldı

Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak ağır yaralamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında "kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise “suç delillerini yok etme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede “Asil” isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Yiğit’in, “Zomo” adlı köpeğin bakımını da site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak’ın üstlendiği aktarıldı.

Olay günü Zeliha Can’ın ağızlıksız gezdirmeye çıkardığı köpeklerin bir süre sonra Asiye Ateş’e saldırdığı belirtilen iddianamede, "Sitenin kamera görüntülerine erişim yetkisinin sadece Mustafa Elibol’da olduğu ve olaydan hemen sonra olay yerini gösteren kamera görüntülerinin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği, söz konusu eylemin Mustafa Elibol’un talimatıyla gerçekleştirildiği, şüphelinin olaydan sonra sebep olduğu eylemin sonuçlarını gizleme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede sanık Mustafa Yiğit’in sitede beslenen “Asil” adlı köpeği Zeynep Can’a sahiplendirildiği söylense de dosyada yer alan delillere göre ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. Site yöneticisi Elibol ile sekreteri Kurçak’ın köpeğin bakımını üstlendiğine yer verilen iddianamede, Kurçak ile Elibol’un köpeklerin aşı ücretini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık bulunduğu belirtildi.

“KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN YARALANABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMELİYDİ”

Sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Mustafa Yiğit’in yaklaşık 400 dairenin bulunduğu site içerisinde bakımı tehlikeli ve yasak olan pitbull cinsi köpek beslediklerinin vurgulandığı iddianamede, “Bu köpeklerin sitede başıboş şekilde ağızlık olmaksızın, tasma/zincir bulunmaksızın dolaşmalarına izin verildiği, köpeklerin gezdirilmesinin, dolaştırılmasının ve bakılmasının neticesinde insan sağlığının tehlikeye düşeceği, her an bir insan yaralanmasına sebep olabileceklerinin aşikar olduğu, küçük çocukların bu cins köpeklerden kendilerini sakınmaları gerektiğini bilemeyecek ölçüde olmaları da dikkate alındığında her an bir çocuğun yaralanabileceği öngörülmeliydi” denildi.

Ayrıca iddianamede site yöneticisi Mustafa Elibol’un ağabeyi Mahmut Elibol’a sitenin güvenlik kamera görüntülerinin silinmesi talimatını verdiği ve ağabey Elibol’un da bu görüntüleri sildiği vurgulandı.

KÖPEKLER TCK'YA GÖRE SİLAH OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sanık kardeşler Zeliha ile Zeynep Can kardeşlerin köpeklerin bakımıyla ilgilendiği ve sitede başıboş gezmelerine müsaade ettiği aktarılan iddianamede, “Bu köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olması, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olması ve ayrıca çocuk alanlarına sokulmaması gerektiğinin bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun yaralanmasına sebep oldukları, bu sebeple şüphelilerin kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. Olayda yer alan köpekler, TCK 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep’te ve ardından da Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.