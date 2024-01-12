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Pistoletto’nun eserleri iade edilecek

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#Michelangelo Pistoletto#Artist Sanat Galerisi#Orhan Dağhan Özil
Pistoletto’nun eserleri iade edilecek
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, İtalyan ressam Michelangelo Pistoletto’ya ait eserler, Galleria Continua S.R.L. tarafından konsinye (devir işlemi yapılmadan satılması amacı ile bir kişiye bırakılan veya ödünç verilen mal) satılması için Nişantaşı’ndaki Artist Sanat Galerisi’nin sahibi Orhan Dağhan Özil’e bırakıldı.

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İddiaya göre, Orhan Dağhan Özil, satılan eserlerin bedellerini İtalyan galeri şirketine ödemedi. Satılmayan eserleri ise iade etmedi. Özil ile sahibi olduğu Artist Sanat Galerisi hakkında satılan eserlerin bedelleriyle ilgili de iki ayrı icra müdürlüğüne icra takibi başlatıldı.

İTALYAN HAKLI BULUNDU 

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında, mahkeme, İtalyan galeri şirketinin davasını haklı buldu. Mahkeme, Artist Sanat Galerisi’nde bulunan Pistoletto’ya ait 17 adet eserin İtalyan galeri şirketine iadesine hükmetti.

İade edilecek Pistoletto’ya ait 17 eserin bazılarının isimleri şöyle: ‘Black and Light (Siyah ve Açık)’, ‘Blak and Silver Mirror (Siyah ve Gümüş Ayna)’, ‘Gilded Wood (Yıldızlı Ahşap)’, ‘Two Less One Colored (İki Daha Az Bir Renkli)’, ‘Mirror (Ayna)’, ‘Gilded Wood 2 Elements (Yaldızlı Ahşap İki Eleman)’, ‘Color and Light (Renk ve Işık)’.

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Michelangelo Pistoletto’ya (solda) ait 17 eser Orhan Dağhan Özil’den (sağda) alınarak İtalyan galeri şirketine teslim edilecek.

 

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#Michelangelo Pistoletto#Artist Sanat Galerisi#Orhan Dağhan Özil

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