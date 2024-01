Pistoletto’nun eserleri iade edilecek

Haberin Devamı

İddiaya göre, Orhan Dağhan Özil, satılan eserlerin bedellerini İtalyan galeri şirketine ödemedi. Satılmayan eserleri ise iade etmedi. Özil ile sahibi olduğu Artist Sanat Galerisi hakkında satılan eserlerin bedelleriyle ilgili de iki ayrı icra müdürlüğüne icra takibi başlatıldı.

İTALYAN HAKLI BULUNDU

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında, mahkeme, İtalyan galeri şirketinin davasını haklı buldu. Mahkeme, Artist Sanat Galerisi’nde bulunan Pistoletto’ya ait 17 adet eserin İtalyan galeri şirketine iadesine hükmetti.

İade edilecek Pistoletto’ya ait 17 eserin bazılarının isimleri şöyle: ‘Black and Light (Siyah ve Açık)’, ‘Blak and Silver Mirror (Siyah ve Gümüş Ayna)’, ‘Gilded Wood (Yıldızlı Ahşap)’, ‘Two Less One Colored (İki Daha Az Bir Renkli)’, ‘Mirror (Ayna)’, ‘Gilded Wood 2 Elements (Yaldızlı Ahşap İki Eleman)’, ‘Color and Light (Renk ve Işık)’.

Haberin Devamı

Michelangelo Pistoletto’ya (solda) ait 17 eser Orhan Dağhan Özil’den (sağda) alınarak İtalyan galeri şirketine teslim edilecek.