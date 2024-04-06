Pişkin savunma: Ortaklığım kağıt üzerinde

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İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nden Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 2’si savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 9 kişi ise tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 8 kişinin tutuklanmasına, bir kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan 8 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Fatmagül Dörtgül ve Menduh Ceylan sadece kağıt üzerinde ortak olduklarını söyledi. İşletmeci olarak röportajlar veren Arda Arman Perihan ise halkla ilişkiler sorumlusu olduğunu öne sürdü.

18 MİLYON TL’LİK TADİLAT

Masquerade’in sahibi Şehzade Şekergümüş ifadesinde “Kahraman ustayla loca ve demir işini yaklaşık 12 milyon liraya, Ramazan ustayla dekorasyon ve marangozluk işleri için 6 milyon liraya anlaştık. Tadilattan önce iş yerinde olan ve kullandıkları eşyaları dışarı çıkardık. Biz proje uygulaması için kendi işimizi yaptıktan sonra iş yerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman bey alt katın kasalarını bitirdi, loca kısmını yapıyordu. Son 2 gün sahneciler çalışmaya başladı. Olay günü sahnecilerin son günüydü, onların işi bitecekti” dedi.

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‘ORTAK DEĞİL MUHASEBECİYİM’

Adli kontrolle serbest kalan kulüp ortağı Fatmagül Dörtgül: “Ben ücretli öğretmenlik yapıyorum. Söz konusu gece kulübünde herhangi bir pozisyonda görev almadım. Eniştem Şehzade Şekergümüş’ün borçları olması sebebiyle yaklaşık 3 yıl önce kağıt üzerinde bu ortaklığı üzerime aldım. ”

Kulüp ortağı Mehmet Menduh Ceylan ise “Ben kağıt üzerinde ortak görünüyorum. Aslında kulübün muhasebe işlerine bakıyorum” şeklinde konuştu.

İŞLETMECİ DEĞİL PR’CI ÇIKTI

Halkla İlişkiler ve PR Hizmetlisi Arda Arman Perihan: “İş yerinde her yıl rutin olarak Ramazan ayında tadilat yapılır. Bu yıl yapılacak olan tadilatın kapsamı büyük olduğu için bir mimarlıktan yardım alındı, çizimi onlar yaptı. Tadilatı yapacak olan firmalarla anlaştılar. İşyerinin tadilatı bayrama yetişeceği için son bir haftadır mobilyacılar ve demir işi yapanlar birlikte çalışmaya başladı. Olay günü evimdeydim.”