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Pişkin savunma! Cinayet gibi kazaya 22.5 yıl hapis istendi

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#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi#İETT
Pişkin savunma Cinayet gibi kazaya 22.5 yıl hapis istendi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Uyuşturucu içerek aracıyla otobüs durağına dalıp 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Ergün Gürdal’ın 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Gürdal, “Ayda yılda bir olan bir şeydi. Pişmanım” diye kendini savundu.

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Ergün Gürdal’ın hafif ticari araçla seyir halindeyken aracın hâkimiyetini kaybederek Camiikebir İETT otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptığını belirtti. Çarpma sonucu Suzan Metin ve İlhami Metin’in kaldırıldıkları hastanede öldüğünü, İbrahim Aydoğan, Nuriye Karataş, Tansel Ağaç’ın ise yaralandığını ifade etti. Sadık Çamurluayak’ın ise yaralandığı ve hastanede öldüğünü ancak Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda kaza ile ölüm arasında bir illiyet bağının bulunmadığı, ölümün hastalık nedeniyle meydana geldiğinin belirtildiğini hatırlattı.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden alınan raporda ise uyuşturucu madde etkisi altındaki Ergün Gürdal’ın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin belirtildiği, sürücünün yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiğine dikkat çekerek, ‘bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Savunması sorulan Ergün Gürdal, “50 yaşından sonra bu hastalığa (epilepsi) yakalandım. Birisi beni uyarsaydı bu şekilde araba kullanmazdım. Esrarla ilgili değerlendirmeye de ‘kader, alın yazısı’ diyorum. Ayda yılda bir olan bir şeydi. Pişmanım. Mütalaaya karşı detaylı savunmamı ayrıca yapacağım. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Ergün Gürdal’ın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. 

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#İstanbul#Ağır Ceza Mahkemesi#İETT

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