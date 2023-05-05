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Pişkin savunma! 3 kişiyi katletmişti

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#Adana#Alkol Bağımlısı#Suriye
Pişkin savunma 3 kişiyi katletmişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin boğazını keserek öldürüp kayınpederini ağır yaralayan Özgür Durmuş ifadesinde, “Aldattığından şüphelendim. 6 çocuğumuzdan 2’sinin benden olmadığını öğrendim” dediği ortaya çıktı.

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Adana’da alkol bağımlısı Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42) önceki gün saat 01.00 sıralarında eşi İptihel Baba (29), kayınpederi Muhammed Zeki Baba (60), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve engelli kayınbiraderi Muhammed Baba’nın (28) mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarını kesti. Yaşanan olayda İptihel Baba, İnaye Hellak ve Muhammed Baba ölürken, kayınpeder Muhammed Zeki Baba ise ağır yaralandı.

Pişkin savunma 3 kişiyi katletmişti

3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı vahşi cinayet bu evde gerçekleşti.

GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Yapılan incelemede Özgür Durmuş’un cinayetin ardından boğazını kestiği eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin cep telefonuyla görüntüsünü çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin, görüntünün altına ise “Çocuklarımın intikamını aldım” yazdığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde, İptihel Baba’nın kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Durmuş, eşinin otomobilde, 6 çocuğundan 2’sinin kendisinden olmadığını söylediğini öne sürüp, “Bu yüzden aramızda tartışma çıktı, eve gidip olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Durmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Alkol Bağımlısı#Suriye

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