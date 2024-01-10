PİSA yorumu: Matematiği ilerlettiniz uygulamaya odaklanın

Haberin Devamı

TÜSİAD ile OECD tarafından düzenlenen konferansa video konferans aracılığıyla katılan Schleicher, özetle şöyle dedi: “81 ülkeden 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirdik. Matematik alanını 2003 yılından beri ölçüyoruz. OECD ülkelerindeki öğrencilerin matematik yetkinliklerinde 2018 yılından beri bir düşüş yaşanıyor. Ancak Türkiye bu alanda olumlu gelişme kaydetti. Eğitimde kalite ve nitelik anlamında da gelişme kaydeden ülkelerden biri. Bu şekilde çok fazla ülke yok.”

Ancak Schleicher, Türkiye’deki öğrencilerin bildiklerini uygulama konusunda zorlandığına dikkat çekti. Schleicher, “Modern dünyada sadece bilmek yetmiyor. Bildiklerinizle ne yaptığınız önemli. Türkiye’de buna odaklanılması gerekiyor” dedi.

