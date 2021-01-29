Pir Mehmed finali

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Beyoğlu Yanıkkapı Sokak’taki 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi’nin su haznesi yıllar önce kiraya verildi. Çeşmenin üzerine daha sonra kaçak kat çıkıldı. Çeşme yıllarca denetimsiz olarak bu şekilde kullanıldı. Ayakta kalmakta güçlük çeken çeşmenin kitabesi ve su yalağı ise çalındı.

KAÇAK KAT YIKILMIŞTI

Galata esnafının çöp dökme alanına çevrilen çeşmenin görüntüsü içler acısı bir hale dönüştü. Duyarlı çevre sakinlerinin şikâyetleri üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşmenin üzerindeki kaçak katı yıktı. Daha sonra çeşme haznesindeki dükkanı boşalttı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri çeşmenin restorasyonu için 2019’da çalışma başlattı. Ancak çeşmedeki restorasyon işlemleri adeta bir skandala dönüştü. Çeşmenin büyük bir kısmı hilti ve balyoz darbeleri ile yıkıldı. Sökülen tarihi taşların bir kısmı ise atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkiler üzerine çeşmedeki çalışmalara son verildi, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşmenin restorasyonu için ikinci defa harekete geçti. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından çeşmedeki onarım çalışmaları son buldu. Çeşmenin etrafındaki levhalar önceki gün söküldü. Çeşme yeni haline kavuştu. Çeşmenin kitabe bölümü boş kaldı. Musluk ve kitabesinin bir benzerinin önümüzdeki günlerde takılacağı öğrenildi.