Pir Mehmed Çeşmesi’nde restorasyon başladı; büyük ayıp düzeltiliyor

İstanbul’da Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden birisi olan Beyoğlu Yanıkkapı Sokak’taki 450 yıllık Pir Mehmed Çeşmesi’nde geçen yıl eylül ayında restorasyon faciası yaşanmıştı. Yenilenmesi planlanan tarihi çeşmenin duvarlarının bir bölümü balyoz darbeleriyle yıkılmıştı. Sökülen taşlar ise çöpe atılmıştı. Çevre esnafının şikâyeti sonrası restorasyon çalışmaları durdurulmuş, tarihe yapıya zarar veren üç kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise olayın ardından yapının etrafını levha ile kapatmıştı.

ESKİ HALİNE DÖNECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde olan tarihi çeşmenin restorasyonu için yeniden plan hazırlandı. Projelerin onaylanması ile çeşmenin ihale işlemleri tamamlandı. Sürecin ardından harap hale gelen tarihi çeşmede restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu sürede tarihi çeşmenin çöpe atılan taşları ve parçaları toplandı. Çeşmenin içerisinde onarım çalışmaları başladı. Tarihi çeşmenin önümüzdeki aylarda eski haline kavuşacağı belirtildi.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Tarihi Pir Mehmed Çeşmesi’nin su haznesi yıllar önce kiraya verildi. Üzerine kaçak kat çıkıldı. Kitabesi ve su yalağı önceki yıllarda çalındı. Çeşme, Galata esnafının çöp dökme alanına çevrildi. Vatandaşların şikâyetleri üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşmenin üzerindeki kaçak katı yıktı. Ancak tarihi yapının duvarlarına grafitiler yapıldı. Son olarak ise restorasyon çalışmalarında duvarları balyozla yıkıldı.