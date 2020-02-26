Pinhan ne demek? Pinhan nedir? Pinhan Tdk kelime anlamı

Pinhan kelimesi gizli, saklı veya gizlenmiş anlamına gelir. Aynı zamanda hafi, mahfi, mestur ve müstetir olarak da tanımlanabilmektedir. Amaca uygun olarak her iki anlam üzerinden de pinhan kelimesini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



Pinhan Nedir?



Saklı, gizli veya gizlenmiş anlamları üzerinden cümle içerisinde kullanılan pinhan, gündelik yaşamda çok fazla tercih edilmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Ancak özellikle edebi metinler ile beraber yazılı olarak bu kelime değişik yerlerde değerlendirilmektedir. Osmanlıca kökenli olarak öne çıkan pinhan, herhangi bir durum veya etmenin gizlenmiş ya da saklanmış olduğunu anlatan bir olgudur.



Pinhan TDK Kelime Anlamı



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında pinhan aynı şekilde gizli, saklı veya gizlenmiş olarak tabir ediliyor. İster sözlü olarak ister yazılı şekilde farklı yerlerde ve zamanlarda kullanmak mümkün.

Gizlenmiş, sakla veya gizli herhangi bir durumu anlatmak için kelime içerisinde pinhan sözcüğü kullanılabilir. TDK bünyesinde ilk anlam olarak bu ifade yer almaktadır.