Pınar Gültekin davası istinafta... Başsavcılık indirime itiraz etti

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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 20 Haziran'daki 13'üncü duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise ‘delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçlarından beraat etti.

MAHKEMENİN TEPKİ ÇEKEN GEREKÇESİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin gerekçeli kararını da açıklamıştı. Gerekçeli kararda, Cemal Metin Avcı'nın, evlilik dışı ilişkilerini eşine ve çevresine söylemekle kendisini tehdit edip hesabına kartsız para yatırtarak menfaat temin ettiği kaydedilen Pınar Gültekin'e duyduğu öfkeyle suçu işlediğinin dikkate alınmasıyla haksız tahrik hükümlerini uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği belirtilmişti. Sanık Avcı'nın yayla evine girdikten hemen sonra Pınar Gültekin'i boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı ve eylemini bir an önce tamamlamak istediği, eziyet çektirme kastının bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesi gerektiği kaydedildi. Gerekçeli kararda cesedi yakmanın canavarca his değil delilleri yok etme amaçlı olduğu da savunuldu. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının haksız tahrik uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ile kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararlarının istinafa taşındığını açıkladı.