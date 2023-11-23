Pinalar da tutunamadı

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Marmara Denizi’ni müsilajdan kurtarmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nce yürütülen ‘Marmara’nın Umudu Pina’ projesine konu olan ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzerek, müsilajla mücadelede ilk sırada yer alan pinalar, Balıkesir’in Erdek ilçesi oteller bölgesi ile Düzler Sahili’nde toplu halde kıyıya vurdu. Denizde doğal filtre görevi gören pinaların kıyıya vurması, endişe yarattı.

FIRTINADA KIYIYA VURDULAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, pinaların, deniz çayırlarına tutunarak yaşadığını, çayırların yok edilmesinden dolayı kıyıya vurduklarını belirterek, “Pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun” diye konuştu.