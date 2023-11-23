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Pinalar da tutunamadı

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Bölgesi#Pina#Müsilaj
Pinalar da tutunamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Türkiye’nin birçok yerinde etkili olan, Marmara Bölgesi’nde de hafta sonu kuvvetini artıran fırtına, bazı deniz canlılarını da olumsuz etkiledi.

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Marmara Denizi’ni müsilajdan kurtarmak üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nce yürütülen ‘Marmara’nın Umudu Pina’ projesine konu olan ve 1 saatte 6 litre deniz suyunu süzerek, müsilajla mücadelede ilk sırada yer alan pinalar, Balıkesir’in Erdek ilçesi oteller bölgesi ile Düzler Sahili’nde toplu halde kıyıya vurdu. Denizde doğal filtre görevi gören pinaların kıyıya vurması, endişe yarattı.

Pinalar da tutunamadı

FIRTINADA KIYIYA VURDULAR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, pinaların, deniz çayırlarına tutunarak yaşadığını, çayırların yok edilmesinden dolayı kıyıya vurduklarını belirterek, “Pinalar kıyıya vurdu? Çünkü misafirlerin ayağına yosun değecek diye çayırları söktük. Çayırları sökünce, dalganın şiddetini azaltacak bir yastık görevi gören deniz çayırları, ortadan kalktı. Pina ne yapsın? Pina, o şiddetli dalgaya karşı nasıl tutunsun” diye konuştu.

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#Marmara Bölgesi#Pina#Müsilaj

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