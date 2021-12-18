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Pilot Ahmet tazminatı

#Ahmet Selimhan Şimşek#Tazminat Davası#Sedat Yiğiter
Pilot Ahmet tazminatı

İstanbul'da pilot adayı Ahmet Selimhan Şimşek'i otomobiliyle ezerek ölümüne neden olan 22 yaşındaki sürücü Sedat Yiğiter, 2 milyon 456 bin lira tazminata mahkum edildi.

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Okan Üniversitesi’nde pilotluk eğitimi alan Ahmet Selimhan Şimsek (21), 27 Mayıs 2018 akşamı bir arkadaşının kullandığı otomobille evine gidiyordu. Otomobilin lastik sensörleri Zeytinburnu’nda arıza verdi. Arkadaşı otomobilini Demirciler Sitesi yol ayrımında durdurdu ve araçtan indi. Ahmet Selimhan Şimşek de yardım etmek için arkadaşının yanına gitti. Bu sırada arkadan hızla gelen Sedat Yiğiter (22) yönetimindeki otomobil, Şimşek’e çarparak altına aldı. Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sedat Yiğiter “Sağ şeritten giderken bir araç aniden sola geçti. O ana kadar sağ tarafta park edilmiş aracı görmemiştim. Sola doğru kaçmaya çalıştım ama kaza oldu” dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan Sedat Yiğiter’e 6 yıl hapis istemiyle dava açtı. Şimşek’in ailesi ayrıca 2 milyon 800 bin lira maddi, 340 bin lira da manevi tazminat talebiyle dava açtı.

MAKAS ATTI SÜRAT YAPTI

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Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kaza davası, geçen hafta yapılan duruşmada karar aşamasına geldi. Mütalaasını açıklayan savcı, Sedat Yiğiter’in otomobilini aşırı süratli ve makas atarak kullandığını belirterek cezanın ‘bilinçli taksir’ suçundan arttırılmasını ve 9 yıl hapis verilmesini talep etti.

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ise tazminat davasını önceki gün karara bağladı. Mahkeme, Ahmet Selimhan Şimşek’in babası Ramazan Şimşek ve annesi Havva Nur Şimşek için toplam 2 milyon 296 bin TL ‘destekten yoksun kalma’ tazminatı ile 160 bin TL ‘manevi’ tazminatın Sedat Yiğiter’den yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

'ÜST LİMİTTEN VERİLMELİYDİ'

Ahmet Selimhan Şimşek’in ailesinin avukatı Eşref Çalışır duruşma çıkışı yaptığı açıklamada “Maddi tazminat hesaplamalarda 2 milyon 800 bin çıkmıştı. Ceza mahkemesi ‘bilinçli taksir’ halini kabul etmişken en üst limitten manevi tazminat verilmesi gerekirdi. Mahkeme o talebimizi de kabul etmedi. Mahkeme hatalı davrandı. Karara itiraz edeceğiz” dedi.

TAZMİNAT BÖYLE HESAPLANDI

Teorik ve Uçuş Eğitimi için Türk Hava Yolları’na başvuran Ahmet Selimhan Şimşek’in ölümüyle ilgili tazminat davasında mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi Hava-İş Sendikası’na yazı yazarak, pilotların THY’de aldıkları ücreti sordu. Ücretin çıplak olarak 14 bin TL olduğu ve yıllık yüzde 10 zam alacakları bildirildi. Bilirkişi, 20 yaşında hayatını kaybeden Şimşek’in yaşasaydı 28 yaşında evleneceğini, 30 yaşında 1. çocuğunun olacağını, 34 yaşında 2. çocuğunun olacağını ve 74 yaşına kadar yaşayabileceğini hesapladı. Baba Ramazan Şimşek’in 2047 yılında, anne Havva Nur Şimşek’in ise 2054 yılında oğlunun desteğinden düşeceği öngörülerek ortalama değerler hesaplandı. Bilirkişi raporunda, Şimşek’in anne ve babasının destekten yoksun kalma tazminatı 3 yol üzerinden hesaplanarak mahkemeye sunuldu. Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi’nin kararları ile 1 Haziran 2015 tarihli genel şartlar dikkate alınarak 2 milyon 290 bin ile 2 milyon 856 bin lira arasında değişen üç ayrı tazminat miktarı hesaplandı.

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#Ahmet Selimhan Şimşek#Tazminat Davası#Sedat Yiğiter

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