Piktogram nedir ve ne demek? İşte, piktogramların özellikleri hakkında bazı bilgiler
Piktogram, hemen herkesin hayatının içerisinde yer alan bazı simgelere verilen isimdir. Piktogram, konu aldığı nesneyi doğrudan temsil eder (telefon, kuru kafa, yürüyen insan figürü, zarf, vb.). Bu nedenle piktogramlar hayatımızın içerisinde doğrudan yer alan uyarı ve ikaz işaretleri olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Peki, piktogramların özellikleri nelerdir? İşte, piktogramlar hakkında detaylı bilgiler
Piktogramlar, resimsel bir dil kullanılarak hazırlanan ve farklı diller arasındaki iletişim engelini ortadan kaldırmaya yönelik simgesel işaretlerdir. Piktogramların iletişim hızı yazılı iletişime göre son derece hızlıdır. Piktogramların bir başka özelliği de uluslararası anlam ve bilgi yüklü işlevsel semboller olmasıdır.
PİKTOGRAM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Nesneler stilize edilerek (sadeleştirilerek) çizilir.
Nesnenin formuna göre stilize edilmiş silüetler ya da stilize edilmiş kontur çizgileri ile ifade edilir.
Kullanım alanları dikkate alınmalı ve daire, kare ya da uygun biçimler içinde gösterilmelidir.
Siyah-beyaz ya da az renkli olmalıdır.
Bütünlük özelliği olmalı, küçüldüğü zaman detaylarını kaybetmemelidir.
Birçok değişik yüzey ve boyutta fark edilebilir olmalıdır.
Kullanılan görsel unsurlar bilgiyi açık ve anlaşılır bir şekilde iletmelidir.
Kırmızı çarpı veya yan çizgi ile belirtilenler yapılmaması gerekeni ifade eder.
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