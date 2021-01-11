Piktogram nedir ve ne demek? İşte, piktogramların özellikleri hakkında bazı bilgiler

Piktogramlar, resimsel bir dil kullanılarak hazırlanan ve farklı diller arasındaki iletişim engelini ortadan kaldırmaya yönelik simgesel işaretlerdir. Piktogramların iletişim hızı yazılı iletişime göre son derece hızlıdır. Piktogramların bir başka özelliği de uluslararası anlam ve bilgi yüklü işlevsel semboller olmasıdır.

PİKTOGRAM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Nesneler stilize edilerek (sadeleştirilerek) çizilir.



Nesnenin formuna göre stilize edilmiş silüetler ya da stilize edilmiş kontur çizgileri ile ifade edilir.



Kullanım alanları dikkate alınmalı ve daire, kare ya da uygun biçimler içinde gösterilmelidir.



Siyah-beyaz ya da az renkli olmalıdır.

Bütünlük özelliği olmalı, küçüldüğü zaman detaylarını kaybetmemelidir.



Birçok değişik yüzey ve boyutta fark edilebilir olmalıdır.



Kullanılan görsel unsurlar bilgiyi açık ve anlaşılır bir şekilde iletmelidir.



Kırmızı çarpı veya yan çizgi ile belirtilenler yapılmaması gerekeni ifade eder.