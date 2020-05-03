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Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Piknikçilerin önü alınamayınca belediye çözümü böyle buldu

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Piknikçilerin önü alınamayınca belediye çözümü böyle buldu
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Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Belediyesi, koronavirüse rağmen piknik yapmayı sürdürenlere karşı çareyi yolu kayalarla kapatmakta buldu.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nun çevresinde birçok vatandaş piknik yapıp zaman geçirmeye başladı. Uzun zamandır piknik olarak kullanılan bölge, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Ancak bazı vatandaşlar bu karara uymadı ve piknik yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine özellikle stadyumun yakınlarında oturan mahalleli, durumu belediyeye bildirdi.

Artan şikayetler üzerine Kayapınar Belediyesi çareyi, stadyumun yolunu kapatmakta buldu. Kaya parçalarının geçici bir önlem olarak yollara konulduğunu belirten belediye yetkilileri, yakın bir zamanda yolun bariyerlerle kapatılıp kaya parçalarının kaldırılacağını bildirdi.

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