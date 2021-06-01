Piknik yerleri açık mı 2021? 1 Haziran piknik yerleri ve mesire alanları açıldı mı, kapalı mı?

Bugün itibariyle başlayan yeni kademeli normalleşme sürecinde haziran ayı boyunca geçerli olacak kararlar dahilinde piknik yerlerinin akıbeti en çok merak edilen konulardan biri oldu. Isınan havalarla birlikte sosyal aktivitelerine geri dönmek isteyen pek çok kişi piknik yerleri açık mı 1 Haziran piknik yerleri açıldı mı gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran Kademeli Normalleşme Genelgesi'ne göre piknik yerleri açık mı?

PİKNİK YERLERİ AÇIK MI KAPALI MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde kademeli normalleşme sürecinde mesire alanları ve piknik yerleri hakkında ise henüz bilgi açıklanmadı.

ÇAY BAHÇELERİ VE KAFELER AÇIK MI?

Haziran ayına ilişkin alınan yeni kararlar kapsamında bildirilen genelgeye göre;

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek.

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