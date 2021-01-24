Pierre Loti’de cinayet

İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi’ndeki Pierre Loti tepesinde, 31 Aralık 2020’de saat 16.30 sıralarında, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada kurşunların hedefi olan Seyhun Zayim (38) ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri incelendi ve çatışmaya katılanlar belirlendi. Çatışmada Seyhun Zayim tarafında yer alan Emre I., kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I. gözaltına alındı. 3 kişi Emniyet’teki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, 15 suç kaydı olan Seyhun Zayim’in öldürülmesiyle sonuçlanan olayda, karşı tarafta yer alan ve silah kullandıklarını belirlediği Baran P.’yi (23) Sig Sauer tabanca, 7 adet mermi ile Şuayip Ö.’yü (34) ise Baretta tabanca ve 3 mermi ile birlikte gözaltına aldı. Baran P.’nin 5, Şuayip Ö.’nün 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Çıkan çatışmanın, yasadışı silah ticareti yapan iki grup arasında oluşan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Ele geçen silahların cinayette kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye alındığı belirtildi. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Baran P. ve Şuayip Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyhun Zayim, 29 Mart 2008’de Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması olayında azmettiricilerden biri olarak dosyada yer aldı. Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması davası, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 13 Nisan 2011’de Ergenekon davası ile birleştirildi. 27 Nisan 2012’de mahkeme, Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılması dosyası sanıkları Bayram Demir ve Seyhun Zaim’in tahliyesine karar verdi. 24 Nisan 2013 Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atma davasında tutuksuz yargılanan sanıklardan Seyhun Zayim, 7 arkadaşı ile birlikte Eyüp’te tarihi bir mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı.