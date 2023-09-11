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Phaselis Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor... Bakan Ersoy'dan inceleme

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#ANTALYA#Kemer#Phaselis Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:46

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarıyla Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihî şahsiyetin yürüdüğü iki bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları gün yüzüne çıkarılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti’nde geçtiğimiz haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Phaselis Antik Kenti’ndeki incelemelerine yönelik olarak, “Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının yapılmasının ardından ören yerinin tümünde yapılacak bir çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz. 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, başlattıkları çalışmalar ile Phaselis’e giriş yolunu takiben tapınak alanının tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildiğini kaydetti.

Phaselis Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor... Bakan Ersoydan inceleme

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ANTİK KENTTE ÖNEMLİ ALANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi liman ile seçkin isimlerin kente giriş yaptığı güney liman arasındaki caddenin güney doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor.

Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.

Phaselis Antik Kenti’nde devam eden etaplarda sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra tapınak, podyum, naos ve pronaos alanları tamamen gün yüzüne çıkartılarak Anadolu’da az sayıda bulunan Dor düzenindeki tapınaklar arasındaki yerini alacak.

Phaselis Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor... Bakan Ersoydan inceleme

Antik Kentteki ana caddeden merkezi limana doğru çalışmalar ile caddenin doğu tarafındaki basamaklarda kazı, onarım ve konservasyon çalışmaları ise devam ediliyor.

SU KEMERLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Phaselis’teki merkezi liman ile su kemerleri arasında kentin Doğu Roma Dönemi’ndeki atölye, işlikler ve satış alanları olarak işlev gördüğü tahmin edilen yapılarında öncelikli olarak bitki temizliği gerçekleştirilerek kazı çalışmaları tamamlandı.

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Antik kentte ziyaretçileri girişte karşılayan ve Tahtalı Dağ’a doğru tüm kent panaromasında zihinlere kazınarak adeta kentin en önemli simgelerinden biri olan su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen çalışmaların sonucunda kentin su kemerlerinin etrafı temizlenerek gerekli onarımlar yapılacak ve yapının sağlamlaştırılması sağlanarak kentin anıtsal kamu yapılarından bir diğeri de tüm görkemiyle Phaselis’e gelenleri karşılayacak.

Phaselis Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor... Bakan Ersoydan inceleme

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#ANTALYA#Kemer#Phaselis Antik Kenti

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