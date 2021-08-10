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Haber Giriş: 10.08.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Peyzaj Mimarlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Peyzaj Mimarlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçları açıklandı ve sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında Peyzaj Mimarlığının en çok araştırılanlardan biri olmasının sebebi de bahçe ve park düzenlemeleri gibi peyzaj mimarlarını ilgilendiren alanların ülkemizde son yıllarda gelişmekte olması. Peki, Peyzaj Mimarlığı taban puanları nedir? İşte, Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2021 ve Peyzaj Mimarlığı başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Peyzaj Mimarlığı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Peyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)SAY65379,43089121.312
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70296,37265263.596
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY65284,77831295.413
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY75279,34427311.834
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY40275,95220322.631
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70272,93016332.569
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30271,47637337.722
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70266,12060357.162
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70263,91072365.737
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY60262,59765370.890
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY60257,60536391.244
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70254,85194403.067
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70254,42638405.034
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY60251,99480416.083
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70251,10003420.240
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70249,30610428.740
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY70246,57101442.314
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50244,47858452.922
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50244,47036452.971
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50242,36249464.196
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY60242,02810465.953
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY80241,13670470.719
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30240,94127471.771
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30238,75791483.899
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30237,92035488.599
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY40237,90627488.689
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50236,67343495.938
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50235,66384501.949
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30235,57945502.459
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY40232,84005519.178
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50232,81210519.371
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY50232,09714523.893
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30230,41139535.357
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY30229,61534540.741
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY60227,71508554.637
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3223,56358588.300
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY20221,65116604.462
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Peyzaj MimarlığıSAY40217,46361637.876

 

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