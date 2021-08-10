Peyzaj Mimarlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Peyzaj Mimarlığı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Peyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 65 379,43089 121.312 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 296,37265 263.596 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 65 284,77831 295.413 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 75 279,34427 311.834 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 40 275,95220 322.631 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 272,93016 332.569 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 271,47637 337.722 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 266,12060 357.162 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 263,91072 365.737 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60 262,59765 370.890 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60 257,60536 391.244 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 254,85194 403.067 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 254,42638 405.034 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60 251,99480 416.083 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 251,10003 420.240 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 249,30610 428.740 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70 246,57101 442.314 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 244,47858 452.922 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 244,47036 452.971 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 242,36249 464.196 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60 242,02810 465.953 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 80 241,13670 470.719 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 240,94127 471.771 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 238,75791 483.899 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 237,92035 488.599 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 40 237,90627 488.689 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 236,67343 495.938 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 235,66384 501.949 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 235,57945 502.459 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 40 232,84005 519.178 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 232,81210 519.371 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50 232,09714 523.893 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 230,41139 535.357 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 229,61534 540.741 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60 227,71508 554.637 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) SAY 3 223,56358 588.300 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 20 221,65116 604.462 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 40 217,46361 637.876

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