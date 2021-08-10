Son Güncelleme:
Peyzaj Mimarlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
YKS sonuçları açıklandı ve sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında Peyzaj Mimarlığının en çok araştırılanlardan biri olmasının sebebi de bahçe ve park düzenlemeleri gibi peyzaj mimarlarını ilgilendiren alanların ülkemizde son yıllarda gelişmekte olması. Peki, Peyzaj Mimarlığı taban puanları nedir? İşte, Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2021 ve Peyzaj Mimarlığı başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Peyzaj Mimarlığı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Peyzaj Mimarlığı taban puanları ve başarı sıralamaları 2021 nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
|SAY
|65
|379,43089
|121.312
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|296,37265
|263.596
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|65
|284,77831
|295.413
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|75
|279,34427
|311.834
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|40
|275,95220
|322.631
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|272,93016
|332.569
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|271,47637
|337.722
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|266,12060
|357.162
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|263,91072
|365.737
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|262,59765
|370.890
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|257,60536
|391.244
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|254,85194
|403.067
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|254,42638
|405.034
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|251,99480
|416.083
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|251,10003
|420.240
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|249,30610
|428.740
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|246,57101
|442.314
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|244,47858
|452.922
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|244,47036
|452.971
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|242,36249
|464.196
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|242,02810
|465.953
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|80
|241,13670
|470.719
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|240,94127
|471.771
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|238,75791
|483.899
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|237,92035
|488.599
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|40
|237,90627
|488.689
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|236,67343
|495.938
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|235,66384
|501.949
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|235,57945
|502.459
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|40
|232,84005
|519.178
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|232,81210
|519.371
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50
|232,09714
|523.893
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|230,41139
|535.357
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|30
|229,61534
|540.741
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|227,71508
|554.637
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|223,56358
|588.300
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|20
|221,65116
|604.462
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|40
|217,46361
|637.876